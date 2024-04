F1, Verstappen rende l’idea: “La Red Bull sembrava andare sui binari”

Tutto come da copione. Max Verstappen ha conquistato la vittoria nel GP della Cina, quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. L’alfiere della Red Bull, dopo aver ottenuto la pole-position e la vittoria nella Sprint Race, ha completato l’opera con una prestazione senza macchia e in cui il feeling eccezionale con la RB20 si è confermato.

Un successo mai in discussione quello di Max che, in un GP con due Safety Car ad azzerare i distacchi, non ha mai perso il controllo della situazione. L’olandese, quindi, ha portato a quattro i successi stagionali e a 58 quelli nella sua carriera (102 podi). Numeri importanti che vanno a rafforzare la leadership di Max e della Red Bull in questo campionato.

Alle spalle del trionfante Verstappen, troviamo il britannico Lando Norris (McLaren) e l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez. Ferrari giù dal podio, con il monegasco Charles Leclerc quarto e lo spagnolo Carlos Sainz quinto, deludenti per quanto messo in mostra come passo gara con le gomme dure. Il giro più veloce della gara è stato siglato da Fernando Alonso (Aston Martin), settimo al traguardo.

“È stato incredibile, per tutto il week end siamo stati veloci su ogni mescola. La macchina andava sui binari e ho fatto quello che ho voluto. Ottenere questo risultato è fantastico“, le prime parole a caldo del leader della classifica mondiale. L’unica preoccupazione per l’olandese sono state delle vibrazioni sulla propria vettura, sul finale del GP, per aver preso dei detriti in pista, ma nulla di serio: “È capitato in passato di avere dei problemi con le gomme, ma fortunatamente non ho avuto alcun danno“.

Circus che volge lo sguardo al fine-settimana di Miami (3-5 maggio) e le aspettative del tre-volte iridato sono le seguenti: “Normalmente in Florida siamo andati bene, ma è una pista complicata in cui tutto può accadere. Sarà un’altra sfida da affrontare“, ha concluso Max.