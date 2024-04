F1, Lando Norris gongola: “Pensavamo di essere 35 secondi dietro alle Ferrari…”

Lando Norris è di gran lunga il pilota della domenica nel Gran Premio di Cina a Shanghai. Il britannico della McLaren ha evidenziato un passo gara semplicemente eccezionale, cogliendo uno straordinario secondo posto tra le due Red Bull di Verstappen e Perez e anticipando nettamente anche le due Ferrari, che sulla carta dovevano essergli superiori.

Queste le sue parole a caldo per analizzare la gara dopo il quindicesimo podio della carriera: “Sono sorpreso e sono molto contento per me e per tutto il team, meritano questo risultato, hanno fatto dei bei pit stop. Oggi ha funzionato tutto per il verso giusto, non so perché e non mi aspettavo di fare una gara di questo livello”.

“Mi sono trovato molto a mio agio, mi sono trovato bene a gestire le gomme, è stato molto più semplice oggi rispetto a ieri e ho potuto spingere al massimo, gran giornata e punti preziosi. Sono rimasto sorpreso da tante cose: la mancanza di passo da parte delle Ferrari, il nostro buon passo e anche rispetto alle Red Bull è stato davvero sorprendente vedere quanto eravamo veloci”.

Sulle previsioni completamente sballate sul passo gara: “Non mi aspettavo assolutamente che andasse così e non credevo di salire sul podio. E’ stata una sorpresa piacevole e conferma il nostro lavoro: stimavamo un distacco di 35 secondi rispetto alla Ferrari e invece è andata in maniera completamente diversa“.