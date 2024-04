F1, Lando Norris: “Avevamo una buona macchina, sono contento. Domani punto al podio”

Lando Norris ha chiuso in terza posizione le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della McLaren ha eguagliato così il risultato di Melbourne (in cui fu 3° in griglia e anche al traguardo della gara), dimostrandosi il primo degli altri almeno oggi sul giro secco a Suzuka dietro alle imprendibili Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez.

“Qui è sempre emozionante. Avevamo una buona macchina per lottare oggi e abbiamo fatto buoni giri, soprattutto nel Q3. Sono molto contento della giornata di oggi. Abbiamo fatto una buona prestazione. L’anno scorso eravamo andati bene qui e lo scorso weekend abbiamo fatto una buona gara“, il primo commento a caldo del nativo di Bristol dopo la sessione.

Sulle possibili prospettive in vista della gara: “Obiettivo podio? Sì certo, ci punto. Stiamo cercando di avvicinarci alle due Red Bull ma loro hanno fatto un ottimo lavoro, quindi complimenti a loro. Ma il nostro impegno sta iniziando a portare dei frutti. Continuiamo a spingere. Abbiamo iniziato bene il weekend, ma il momento più importante sarà domani“.