F1, la Ferrari ‘al contrario’: adesso la qualifica sta diventando un problema

Sabato sofferto per la Ferrari a Shanghai. Nella Sprint disputatasi nella primissima mattinata europea, le due Rosse sono venute a contatto durante una bagarre che alfine ha portato Charles Leclerc al quarto posto e Carlos Sainz al quinto della mini-gara.

Dopodiché, in qualifica, il monegasco e lo spagnolo hanno nuovamente pagato la scarsa incisività della SF-24 sul giro secco. Si tratta di una caratteristica ormai conclamata della corrente monoposto ferrarista, dai connotati completamente opposti rispetto alla SF-23 e alla F1-75, più incisive in qualifica di quanto non lo fossero in gara.

Il Carlo francofono e quello spagnoleggiante scatteranno rispettivamente dalla sesta e dalla settima casella e dovranno sgomitare per salire sul podio. La concorrenza di Fernando Alonso e delle due McLaren non va sottovalutata, ma può sicuramente essere liquefatta alla distanza. Sarà sufficiente avere pazienza, non sbagliare niente e affidarsi a una buona strategia.

Non c’è molto altro da dire sul Cavallino Ramapante, se non che il principale tema d’interesse è ormai rappresentato dal confronto diretto tra i due piloti, uno dei quali già certo di levare le tende. È però quello che sta facendo meglio in questo inizio di stagione! La domanda è se, per la prima volta nel 2024, Leclerc riuscirà a fare meglio di Sainz in gara.

Sinora, in un modo o nell’altro, il ventiseienne della città-stato edificata sulle coste del Mediterraneo ha sempre “preso la targa” del ventinovenne originario della metropoli eretta nel cuore della penisola iberica. Il copione si ripeterà anche domani nella capitale finanziaria della Cina? La risposta al quesito giungerà a ore.