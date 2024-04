F1, i promossi e bocciati del GP di Cina. Verstappen irreale, Norris e Hamilton danno tutto, figuraccia Stroll

I PROMOSSI

MAX VERSTAPPEN (Red Bull): pole position, vittoria nella Sprint Race e dominio totale in gara. Centra il 21° successo nelle ultime 23 gare. Sembra tutto facile per lui. Sembra che gli sia sufficiente salire sulla sua RB20 per vincere. Disarmante.

LANDO NORRIS (McLaren): un secondo posto che, viste le prestazioni di Verstappen, assomiglia ad una vittoria. L’inglese continua a dimostrare il suo valore e le sue qualità. Per sua sfortuna è solo contemporaneo del pilota più dominante di sempre.

LEWIS HAMILTON (Mercedes): parte 18° e si ritrova subito 19°. La sua W15 non va con le soft e, non va nel complesso. Ad ogni modo si rimbocca le maniche, risale posizioni su posizioni e alla fine è nono. Niente di clamoroso per uno che ha vinto 103 gare in carriera, ma il fatto che non voglia mai mollare è encomiabile.

I BOCCIATI

LANCE STROLL (Aston Martin): tampona e solleva da terra un incolpevole Ricciardo in curva 14. Ennesima pessima prova per il canadese che vede da lontano Fernando Alonso e, invece, molto da più vicini i guai.

DIREZIONE GARA: al momento dello stop di Valtteri Bottas lascia la bandiere gialle quasi per un giro, quindi decide per la VSC per altri due, quindi alla fine opta per la Safety Car. Ancora una volta tanta, troppa, confusione.