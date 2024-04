Polemica in Ferrari tra Sainz e Leclerc: lo spagnolo non le manda a dire

Il GP della Cina non ha regalato alla Ferrari i riscontri che avrebbe sperato. Il quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1 è stato il primo in cui il podio non è arrivato. La SF-24 non ha espresso il suo potenziale, probabilmente per le basse temperature, e nello stesso tempo il layout ha posto l’accento sulle criticità della monoposto di Maranello. Ecco che il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz non hanno potuto fare altro che portarsi a casa un quarto e quinto posto.

Tuttavia, tra i due piloti ferraristi un po’ di maretta c’è. Ci si riferisce a quanto dichiarato da Leclerc, via radio, al termine della Sprint Race e poi quanto a quanto è accaduto nel GP domenicale. Nella Sprint Charles aveva accusato chiaramente il suo compagno di squadra di lottare più con lui che con gli altri competitors in pista. Davanti ai microfoni, il ragazzo del Principato ha ribadito questo concetto e Carlos, dopo aver sottolineato che la situazione fosse frutto di quanto accaduto con Fernando Alonso, si è scusato.

Tutto quindi rientrato nei ranghi? Non proprio. Al via della gara di Shanghai, infatti, Leclerc si è maggiormente preoccupato di chiudere la porta al suo team-mate all’esterno di curva-1, lasciando la porta aperta al britannico George Russell (Mercedes) e al tedesco Nico Hulkenberg (Haas), che così ha preso la posizione di entrambe le Rosse. Un modo per restituire quanto accaduto sabato?

Alla prova dei fatti, entrambi ci hanno rimesso qualcosa ed è stato proprio il madrileno a evidenziare questo concetto ai microfoni di Sky Sports UK: “La partenza di Leclerc? È meglio non commentare, ma è chiaro che quella mossa ci è costata due posizioni. Non ha aiutato nessuno dei due“. Vedremo se queste frizioni avranno delle conseguenze nella prosecuzione del campionato, tenendo conto che lo spagnolo lascerà il team del Cavallino Rampante a fine 2024.