F1, Helmut Marko sul futuro di Sainz: “Ci sono contatti con Red Bull, ma ha un’offerta redditizia da Audi”

Il mercato dei piloti in vista della stagione 2025 sta assumendo sempre di più le sembianze di una scacchiera. Dopo l’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari e il rinnovo del contratto di Fernando Alonso con l’Aston Martin, sono tanti i piloti del cirucs in attesa di risposte, alle prese con un potenziale effetto domino che rischia di cambiare tutto, come no.

Inutile girarci intorno. La matassa da sbrogliare riguarda il futuro di Carlos Sainz che, certamente, non farà più parte del Cavallino Rampante per lasciare spazio all’ex Campione del Mondo britannico. Lo spagnolo al momento si trova circondato tra due fuochi, essendo corteggiatissimo dall’Audi, team che gli ha proposto una cifra stellare, e affascinato dall’ipotesi di sostituire Sergio Perez al voltante della Red Bull, approdando così in una squadra iper competitiva.

A tal proposito è intervenuto nelle scorse ore il celeberrimo consulente della scuderia austriaca Helmut Marko che, in un’intervista rilasciata alla testata Kleine Zeitung, ha chiarito la situazione: “Ci parliamo, sta vivendo la sua stagione migliore in Formula 1, ma ha un’offerta molto redditizia da parte dell’Audi che non possiamo superare, né eguagliare. Conosciamo Carlos dai tempi della Toro Rosso, quando era compagno di Max, e ricordo che gli fece davvero male quando noi della Red Bull scegliemmo Verstappen e non lui“, ha detto Marko nella traduzione riportata da Sky Sport.

Tuttavia non sarà da sottovalutare il rendimento di Checo Perez. Il messicano, al contrario dello scorso anno, sta lavorando non più su set up personalizzati, bensì simili a quelli del compagno di squadra, fattore che gli garantisce grande competitività in ogni tappa. Se Il pilota proseguirà su questi ritmi, l’opzione rinnovo potrebbe essere scontata: “Se confermerà le prestazioni come quelle delle qualifiche in Giappone, allora per Red Bullsarà sicuramente la migliore opzione per il 2025 Lavora molto con la squadra e ha capito che il percorso radicalmente intrpreso lo scorso anno in materia di setup è stato un errore. Oggi la macchina è più vicina all’assetto di Max, questo lo aiuta”.