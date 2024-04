F1, GP Cina 2024. Sarà un nuovo one-man-show di Verstappen? Ferraristi e Hamilton provano a dar fuoco alle polveri

L’edizione 2024 del Gran Premio di Cina scatterà alle ore 9.00 di domenica 21 aprile. Si parla, ovviamente, della gara “vera”. L’autodromo di Shanghai ha difatti già mandato in scena una scoppiettante Sprint, durante la quale il binomio Max Verstappen – Red Bull ha dimostrato per l’ennesima volta di essere una spanna sopra al resto del mondo.

Una volta guadagnata la testa, l’olandese si è messo a girare un secondo a tornata più rapidamente di tutti gli avversari. È chiaro quali siano i prodromi per l’appuntamento cinese, dove a meno di inconvenienti relativi ad affidabilità, errori o contatti, Super Max si fregerà dell’ennesima vittoria, tutt’altro che sazio dopo averne conquistate 31 negli ultimi 37 GP.

Alle spalle del Cannibale, autentico deus ex machina della F1 attuale, non mancano però i temi d’interesse, per la verità tutti legati alla Ferrari, reduce dalle frizioni tra i propri piloti nella Sprint. Un Charles Leclerc sempre più insofferente sarà in grado – per la prima volta in stagione – di passare sotto la bandiera a scacchi prima del compagno di squadra Carlos Sainz?

Il monegasco non ha mancato di palesare il proprio fastidio per il contatto verificatosi tra le due Rosse durante la mini-gara sabatica. Dunque, se i due dovessero trovarsi nuovamente in bagarre, non è escluso possano generarsi delle benvenute scintille, in grado di dare un po’ di verve a questa F1 anestetizzata dalla Pax Verstappeniana.

Un altro motivo d’interesse è rappresentato dalla rimonta di Lewis Hamilton, costretto a scattare dalle retrovie dopo l’inopinata eliminazione nel Q1. Senza dubbio, il britannico destinato a Maranello – brillante secondo nella Sprint – non vorrà lasciare la Cina in maniera anonima.

Riguardo il meteo, fattore da tenere sempre in considerazione, la possibilità di assistere alla comparsa della pioggia c’è. È però ridotta. Stando alle ultime previsioni, è più probabile che qualche goccia possa cadere nella seconda parte di GP, ma la gara asciutta è l’ipotesi più probabile.