F1, Fernando Alonso: “Weekend fantastico, abbiamo fatto più di quello che potevamo”

Fernando Alonso è giunto sesto nel Gran Premio del Giappone a Suzuka: lo spagnolo della Aston Martin ha raccolto il massimo da una vettura tutt’altro che eccelsa. Un buon piazzamento che conferma la bontà del passo gara.

Queste le sue parole: “È stato un grande weekend per me, con la quinta posizione in qualifica e la sesta in gara. Credo che sia uno dei miei migliori weekend degli ultimi mesi. Credo che abbiamo decisamente fatto di più di quanto le performance ci permettessero, eseguendo bene le strategie e conquistando bei punti per il team.

“oggi il piano è filato liscio e vorrei ringraziare la squadra per i pit-stop, erano incredibili, complimenti a loro. Dobbiamo analizzare ancora il nuovo pacchetto, riguarderemo tutti i dati nel weekend prima di tornare in pista a Shanghai“.