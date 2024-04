F1, Fernando Alonso: “Non mi aspettavo di essere così in alto, buon feeling con la macchina”

Grande prova di Fernando Alonso a Suzuka, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP del Giappone 2024, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota spagnolo ha infatti centrato la quinta posizione, accumulando un gap di +0.489 rispetto al leader Max Verstappen.

Una prestazione di alto profilo per l’iberico, apparso particolarmente raggiante una volta approdato in zona mista: “Difficile parlare finché non analizzeremo tutto“, ha detto Alonso a DAZN – Credo che il miglior paragone sia quando guidi un giorno con un pacchetto e un altro giorno con l’altro, come ho fatto nel mio caso; quindi stasera analizzeremo tutti i dati. Speriamo che siano positivi“.

L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito: “La verità è che la macchina si sentiva bene. Siamo stati abbastanza competitivi e non mi aspettavo di essere così in alto, a quattro decimi dalla pole. Sei mesi fa eravamo qui a settembre un secondo e mezzo dietro Verstappen e ora siamo a quattro decimi, quindi sono molto contento del passo della squadra”.

In ultimo Alonso ha aggiunto: “Ho fatto un ultimo giro in Q3 un po’ al di sopra delle possibilità. Questa volta è andata bene. A Melbourne, ad esempio, ho perso la macchina alla curva 6 e l’ho danneggiata. Quando sei a quel limite può andare bene o male. Oggi è stato dispendioso, ma emozionante.”