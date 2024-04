F1, Andrea Stella: “Qualifiche positive per la McLaren, abbiamo ridotto il gap dalla Red Bull”

Bilancio positivo in casa McLaren al termine delle qualifiche per il Gran Premio del Giappone 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il team di Woking, sul circuito di Suzuka, ha ottenuto infatti un terzo posto con Lando Norris ed un sesto con Oscar Piastri, alla vigilia di una gara che si preannuncia molto aperta almeno in ottica podio.

Il team principal Andrea Stella, a fine giornata, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK facendo il punto della situazione dopo le prove ufficiali odierne: “Entrambi i piloti si sono comportati bene in qualifica. È una sessione positiva, non solo per il risultato finale ma sicuramente per l’ottima posizione di partenza in vista della gara“.

Norris si è avvicinato a poco meno di tre decimi dalla pole position di Max Verstappen, precedendo tutti i rivali diretti della McLaren in ottica secondo/terzo posto nel Mondiale costruttori. Alle spalle di Lando scatteranno Carlos Sainz sulla Ferrari e Fernando Alonso sull’Aston Martin, mentre Piastri ha preceduto la Mercedes di Lewis Hamilton.

“Per quanto riguarda i tempi sul giro, rispetto a sei mesi fa si questa pista, abbiamo ridotto sostanzialmente il divario con la Red Bull mentre è ancora tutto molto vicino con le macchine intorno a noi. Comunque è positivo che siamo davanti a loro, quindi prendiamo sicuramente alcuni elementi positivi da queste qualifiche, ma allo stesso tempo sappiamo che Suzuka si adatta alle caratteristiche della nostra vettura“, ha aggiunto l’ex ingegnere di pista di Alonso.