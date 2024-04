F1, è “Delfino rampante”. La Ferrari prima in linea di successione dietro ai sovrani del Circus

Tutto secondo copione per la Ferrari nel Gran Premio del Giappone. Pur soffrendo in qualifica, le Rosse sono emerse alla distanza, massimizzando il proprio potenziale. Il terzo posto di Carlos Sainz e il quarto di Charles Leclerc confermano viepiù il ruolo di seconda forza indiscussa della Scuderia di Maranello.

Come già scritto nelle scorse settimane, c’è modo e modo di ricoprire il ruolo di “seconda forza”. Si può esserlo con distacco, si può essere un’alternativa alla prima. Al momento, si ricade nell’eventualità meno intrigante, quella di chi deve accontentarsi di posizionarsi subito alle spalle di chi domina la scena.

Dunque, più che di Cavallino Rampante, si può parlare di Delfino Rampante. La metafora è relativa al titolo “delfino di Francia”, ovvero il primo in linea di successione a chi siede sul trono. È esattamente il caso in cui versa la Ferrari in questo momento.

L’antifona del 2024 è chiara. La Scuderia di Maranello sarà sempre al vertice e potrà togliersi qualche estemporanea soddisfazione, il che rappresenta già un passo avanti rispetto all’insipido 2023. Potrebbe andare molto peggio. C’è un progresso tangibile, dinamica incoraggiante e tutto fuorché scontata.

La Mercedes, per esempio, non riesce a uscire in alcun modo dalla palude in cui è finita dal momento in cui sono cambiati i regolamenti tecnici. Ferrari avrà anche “bucato” il progetto dello scorso anno, verosimilmente a causa del marasma interno in cui era sprofondata nel 2022, ma una volta tornato l’ordine, sta venendo recuperata anche l’efficacia.