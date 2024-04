F1, chi ha ottenuto il punto di bonus nel GP del Giappone? Il tempo sul giro esatto

Pole position, vittoria in gara e anche giro più veloce. Conclude in questo modo Max Verstappen il suo Gran Premio del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Suzuka il portacolori del team Red Bull ha voluto ribadire a tutti che quando accaduto in Australia non è stata che una brutta parentesi e l’uomo da battere è, e rimane, lui.

Il pilota olandese ha aperto la doppietta Red Bull (la terza in quattro appuntamenti) precedendo Sergio Perez per 12.5 secondi, mentre completa il podio Carlos Sainz a 20.8 con Charles Leclerc che chiude al quarto posto a 26.5. Quinta posizione per Lando Norris a 29.7, davanti a Fernando Alonso (+44.2) e George Russell (+48.9). Ottavo al traguardo Oscar Piastri a 47.5, nono un mesto Lewis Hamilton a 48.6, quindi è decimo Yuki Tsunoda.

Come detto, quindi, il tre-volte campione del mondo ha chiuso la sua gara nipponica piazzando anche il giro più veloce in gara. Il suo crono parla di 1:33.706, andando a superare Carlos Sainz che ha messo a segno un 1:33.841 e Sergio Perez in 1:33.945. Come si può notare, non c’è stato grande divario e, anzi, il pilota nativo di Hasselt ha dovuto provare in diverse occasioni il giro record prima di riuscire nel suo intento.

Molto bene anche Lewis Hamilton che, nelle battute conclusive, ha fermato i cronometri sull’1:33.952. Scorrendo la classifica dei migliori tempi in gara troviamo George Russell con un 1:34.404, quindi Fernando Alonso in 1:34.726, Oscar Piastri in 1:34.802, mentre Charles Leclerc (1:35.044) e Lando Norris (1:35.186) non hanno potuto spingere al massimo nell’ultimo stint per non rovinare le gomme che, secondo i piani, avrebbero dovuto durare per parecchie tornate…