F1, Red Bull e Verstappen implacabili nel GP del Giappone. La Ferrari ottiene il massimo possibile

Max Verstappen completa l’opera e domina il Gran Premio del Giappone 2024, quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo il ritiro di Melbourne per problemi di affidabilità, arriva dunque una reazione immediata da parte del fuoriclasse olandese della Red Bull, che centra la terza vittoria dell’anno e la 57ma complessiva della carriera.

Festa totale per il Drink Team, che archivia la terza doppietta della stagione grazie al solido secondo posto del messicano Sergio Perez con un buon margine sulla concorrenza in quel di Suzuka. Il podio del GP nipponico è stato completato dalla Ferrari di Carlos Sainz, terzo al termine di una bella rimonta nell’ultimo stint davanti al compagno di squadra Charles Leclerc.

Il monegasco della Rossa, ieri deludente in qualifica, si è riscattato quest’oggi in gara con una prestazione di alto profilo che gli ha consentito di risalire fino alla quarta posizione grazie ad una gestione delle gomme ottimale (è stato l’unico dei big ad effettuare una sola sosta). Quinta piazza per Lando Norris, penalizzato da una pessima strategia McLaren, mentre va sottolineato il notevole sesto posto di uno strenuo Fernando Alonso con l’Aston Martin.

Chiudono la zona punti George Russell (Mercedes), Oscar Piastri (McLaren), Lewis Hamilton (Mercedes) ed il padrone di casa giapponese Yuki Tsunoda, splendido 10° con la Racing Bulls. Da registrare il brutto incidente (senza conseguenze per i piloti) nel primo giro di Alex Albon e Daniel Ricciardo, con conseguente bandiera rossa e ripartenza dalla griglia dopo una pausa di circa mezz’ora.

ORDINE D’ARRIVO GP GIAPPONE 2024 F1

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Sergio PEREZ Red Bull Racing+12.535 3

3 Carlos SAINZ Ferrari+20.866 3

4 Charles LECLERC Ferrari+26.522 2

5 Lando NORRIS McLaren+29.700 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+44.272 3

7 George RUSSELL Mercedes+45.951 3

8 Oscar PIASTRI McLaren+47.525 3

9 Lewis HAMILTON Mercedes+48.626 3

10 Yuki TSUNODA RB1L 3

11 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1L 3

12 Lance STROLL Aston Martin1L 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1L 2

14 Valtteri BOTTAS Kick Sauber1L 3

15 Esteban OCON Alpine1L 3

16 Pierre GASLY Alpine1L 3

17 Logan SARGEANT Williams1L 4

18 Guanyu ZHOU Kick Sauber– 4

19 Daniel RICCIARDO RB– – –

20 Alexander ALBON Williams– – –