F1, Sergio Perez: “Sono ripartito bene, ma Max non si passa…”

Doppietta Red Bull nel Gran Premio del Giappone a Suzuka: Max Verstappen si impone davanti a Sergio Perez e alle due Ferrari, che mostrano di avere più passo rispetto alla concorrenza e riescono ad arrivare a podio con Carlos Sainz e ai piedi del podio con Charles Leclerc.

Continua nella sua stagione costante, positiva e priva di errori Sergio Perez. Queste le sue impressioni alla fine della gara: “È stata una bella gara per il team. La ripartenza dopo la bandiera rossa è sempre un’incognita perché devi mantenere la concentrazione durante tutta la pausa ai box”.

“La mia seconda partenza è stata migliore della prima, ma non è stata sufficiente per passare Max. Abbiamo un po’ perso il bilanciamento nel primo stint, poi con le hard mi sono trovato decisamente meglio rispetto alle medie. Siamo comunque in un buon periodo, se siamo così veloci in questo contesto, laddove l’anno scorso feci il mio peggior weekend, vuol dire che possiamo andare forti ovunque“.