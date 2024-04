F1, Aston Martin presenta reclamo: la condotta di Sainz nelle qualifiche sotto accusa

Arrivano novità importanti dalla Cina, sede del quinto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Aston Martin ha ufficialmente presentato reclamo contro lo spagnolo Carlos Sainz per quanto accaduto nella Q2 delle qualifiche sulla pista di Shanghai e la conseguente esposizione della bandiera rossa, prima di riprendere la via del tracciato e rientrare ai box da parte dell’iberico.

L’agire del madrileno, infatti, potrebbe rappresentare un’infrazione dell’articolo 39.6 del regolamento sportivo. La norma prevede che “Un pilota che ferma la propria monoposto in pista nel corso di una sessione di qualifiche non può più prendere parte alla stessa, nemmeno se in grado di ripartire“. Il comunicato della FIA conferma questa protesta da parte del team britannico.

In attesa della decisione della Direzione Gara, da dire che Sainz non si è propriamente fermato, avendo rimesso in moto la sua Ferrari per tornare ai box dopo il testacoda nella Q2. A questo punto, scopriremo se da parte dei Commissari scatterà una sanzione, che possa andare a cambiare la griglia di partenza della gara di domani, con lo spagnolo attualmente settimo.