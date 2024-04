Equitazione, Campionati Italiani salto ostacoli 2024: caccia al successore di Giampiero Garofalo

Tutto pronto per i Campionati Italiani 2024 di salto ostacoli dell’equitazione: a Cervia la quattro giorni tricolore si terrà dal 18 al 21 aprile e nel complesso sono 531 gli iscritti, tra amazzoni e cavalieri, con 576 cavalli. I binomi che saliranno sul podio nella categoria assoluta saranno ammessi di diritto allo CSIO di Roma Piazza di Siena, previsto a fine maggio.

I concorrenti per il titolo tricolore assoluto saranno 36, tra i quali 3 già vincitori in passato, ovvero Giulia Martinengo Marquet (titolo nel 2015 e nel 2018, seconda nel 2017 e nel 2021), Luca Marziani (titolo nel 2019 e nel 2021), e Francesca Ciriesi (titolo nel 2022, seconda nel 2020).

Saranno al via, tra gli altri, anche Francesco Turturiello (secondo nel 2022 e terzo e nel 2023), Andrea Calabro (terzo nel 2022), Bruno Chimirri, Luca Coata, Simone Coata, Guido Grimaldi, Massimo Grossato, Luca Maria Moneta, Riccardo Pisani, Roberto Turchetto, Andrea Benatti, Omar Bonomelli, Marta Bottanelli, Federico Ciriesi, Filippo Codecasa, Nico Lupino, Filippo Lupis, Ludovica Minoli, Neri Pieraccini, Roberto Previtali, Andrea Venturini, Giacomo Casadei e Giacomo Bassi.

La graduatoria che assegnerà il titolo assoluto verrà stilata su due prove, con percorsi tracciati da Uliano Vezzani: venerdì 18 si disputerà una categoria a tempo Tabella C con ostacoli di 1.50, mentre sabato 20 andrà in scena una categoria a due percorsi con ostacoli di 1.60.

ALBO D’ORO CAMPIONATO ITALIANO SALTO OSTACOLI

1967 Montelibretti Graziano Mancinelli Petter Patter

1968 Roma Raimondo D’Inzeo Bellevue

1969 Roma Vittorio Orlandi Fulmer Feather Duster

1970 Roma Raimondo D’Inzeo Bellevue

1971 Palermo Raimondo D’Inzeo Fiorello II

1972 Salice Terme Graziano Mancinelli The Lodger

1973 Punta Ala Piero D’Inzeo Easter Light

1974 Sanremo Graziano Mancinelli Lydican

1975 Punta Ala Piero D’Inzeo Mannequin

1976 Merano Graziano Mancinelli Lydican

1977 Punta Ala Graziano Mancinelli Ursus del Lasco

1978 Punta Ala Uberto Lupinetti Star Award

1979 Salice Terme Alessandro Galeazzi Poulapuca

1980 Salice Terme Duccio Bartalucci Delilah

1981 Salice Terme Graziano Mancinelli St. Parnou

1982 Salice Terme Gianluca Palmizi Glorieux

1983 Salice Terme Filippo Moyersoen Adam

1984 Punta Ala Giorgio Nuti Silvano

1985 Cervia Bruno Scolari Joyau d’Or

1986 Salice Terme Giuseppe Corno Impedoumi

1987 Cervia Roberto Arioldi Rosa

1988 Salice Terme Giorgio Nuti Larry

1989 Cesano Filippo Moyersoen Dugano

1990 Salice Terme Filippo Giannini Wanda

1991 Vicenza Filippo Moyersoen Dugano

1992 Cervia Massimiliano Baroni Lisou Blinois

1993 Ala Birdi Arnaldo Bologni Mayday

1994 Bagnaia Manuela Bedini Desirée di S. Benedetto

1995 Bagnaia Arnaldo Bologni Mayday

1996 Ala Birdi Jerry Smit Constantijn

1997 Pratoni del Vivaro Emilio Puricelli Babouschka de Sohan

1998 Modena Alessia Marioni Maradona van de Helle

1999 Magreta Roberto Arioldi Paprika della Loggia

2000 Magreta Roberto Arioldi Paprika della Loggia

2001 Bagnaia Roberto Arioldi Paprika della Loggia

2002 Gorla Minore Roberto Arioldi Dime de la Cour

2003 Pratoni del Vivaro Vincenzo Chimirri Rosa VIII

2004 Pratoni del Vivaro Juan Carlos Garcia Iron

2005 Pratoni del Vivaro Emilio Bicocchi Landru

2006 Arezzo Mirco Casadei Ikat Mail

2007 Busto Arsizio Jerry Smit Nadir di San Patrignano

2008 Augusta Piergiorgio Bucci Varetino

2009 Bagnaia Emilio Bicocchi Kapitol D’Argonne

2010 Manerbio Roberto Arioldi Loro Piana Utile

2011 Follonica Roberto Cristofoletti Belisario

2012 Arezzo Natale Chiaudani Almero 12

2013 S.Giovanni in Marignano Filippo Moyersoen Loro Piana Canada

2014 S.Giovanni in Marignano David Sbardella Triomphe v. Schuttershof

2015 Gorla Minore Giulia Martinengo Marquet Istafan Sissi

2016 Arezzo Emilio Bicocchi Ares (Sassicaia)

2017 Arezzo Juan Carlos Garcia Cocodrillo

2018 Arezzo Giulia Martinengo Marquet Verdine Sz

2019 S. Giovanni in Marignano Luca Marziani Tokyo du Soleil

2020 Busto Arsizio Piergiorgio Bucci Casago

2021 Cervia Luca Marziani Lightning

2022 Cervia Francesca Ciriesi Cape Coral

2023 Cervia Giampiero Garofalo Max van Lentz Schrans