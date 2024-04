Dove vedere Jacobs in tv e streaming: orario esatto 27 aprile e chi saranno gli avversari

Marcell Jacobs sarà la grande stella delle East Coast Relays, Meeting che andrà in scena sabato 27 aprile a Jacksonville (Florida, USA). Il Campione Olimpico dei 100 metri farà il proprio ritorno in gara a distanza di 230 giorni dalla sua ultima uscita agonistica: era il 10 settembre quando il velocista lombardo si espresse in 10.08 a Zagabria, poi il trasferimento negli States per allenarsi alla corte di Rana Reider e il duro lavoro per ritrovare la forma fisica dei giorni migliori dopo i tanti problemi degli ultimi due anni.

Marcell Jacobs si presenterà ai blocchi di partenza dei 100 metri attorno alle ore 21.30 italiane (le 15.30 locali circa). Sarà un test importante per capire la sua attuale condizione e per scaldare il motore in vista dei grandi appuntamenti della stagione, ovvero gli Europei di Roma a inizio giugno e le Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate: in entrambi i casi sarà chiamato a difendere il titolo, prima cercherà di esaltare il pubblico della Capitale e poi proverà una nuova magia ai Giochi.

Marcell Jacobs proverà a tornare sotto il muro dei 10 secondi, cosa che non gli riesce dal 2022, ovvero quando conquistò il titolo continentale. Si tratta di un obiettivo concreto, che cercherà di raggiungere per dare una risposta all’universo dell’atletica leggera e anche per agguantare il minimo di qualificazione alle Olimpiadi. L’azzurro sarà inserito in corsia 6 (salvo cambi dell’ultimo minuto) e se la dovrà vedere contro una concorrenza davvero di lusso.

Il 29enne dovrà fare i conti con tre suoi compagni di allenamento: lo statunitense Trayvon Bromell (già capace di conquistare la medaglia di bronzo per due volte ai Mondiali), il canadese Andre De Grasse (Campione Olimpico dei 200 metri a Tokyo 2020) e il giapponese Hakim Sani Brown (autore di un interessante 10.02 poche settimane fa). Attenzione anche al francese Christophe Lemaitre, al giamaicano Ryiem Forde, ai brasiliani Erik Cardoso e Felipe Bardi, al cinese Xie Zhenye (forte di un fresco 10.06).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario della gara di Marcell Jacobs sui 100 metri a Jacksonville. Gli orari sono italiani (in Florida sono sei ore indietro rispetto a noi). Non è prevista copertura tv e/o streaming, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA GARA DI MARCELL JACOBS A JACKSONVILLE?

Sabato 27 aprile

Ore 21.30 circa Marcell Jacobs sui 100 metri a Jacksonville

PROGRAMMA MARCELL JACOBS A JACKSONVILLE: COME VEDERE LA GARA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.