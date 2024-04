Atletica, Gianmarco Tamberi osserva il duello Kerr-Barshim. Le misure di Diamond League e lo squillo di Harrison

Gianmarco Tamberi ha osservato da vicino quanto è successo sulla pedana di Suzhou (Cina), dove è andata in scena la seconda tappa della Diamond League. Il Campione Olimpico, del Mondo e d’Europa di salto in alto ha assistito al bel duello per la vittoria tra il neozelandese Hamish Kerr e il qatarino Mutaz Essa Barshim, suo grande amico-rivale con cui ha condiviso il titolo ai Giochi di Tokyo 2020.

Il fuoriclasse marchigiano, che si è ripreso dall’influenza della scorsa settimana e che si sta preparando per i grandi appuntamenti estivi, ha scrutato due avversari di punta che ritroverà sicuramente alle Olimpiadi di Parigi 2024. A vincere è stato Kerr, che ha superato 2.31 metri al secondo assalto. Il fresco Campione del Mondo indoor (saltò 2.36 a Glasgow) ha così avuto la meglio su Barshim (2.29 alla prima, poi due errori a 2.31 e un ultimo sussulto falloso a 2.33), tra l’altro cercando anche un volo a 2.35 (non riuscito).

La miglior prestazione mondiale stagionale all’aperto resta in possesso dello statunitense JuVaughn Harrison, capace di un 2.34 pochi giorni fa a Baton Rouge. Gianmarco Tamberi farà il proprio esordio stagionale il prossimo 28 maggio a Ostrava, sua unica gara prima degli Europei di Roma, dove sarà chiamato a difendere il titolo continentale conquistato due anni fa a Monaco.