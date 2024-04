Conegliano-Scandicci volley femminile, quando si gioca l’eventuale gara-5 della finale: data, programma, orario, tv, streaming

Martedì 30 aprile (ore 17.30) è la data prescelta per giocare l’eventuale gara-5 tra Conegliano e Scandicci, partita secca in cui si deciderà la finale Scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Sarebbe l’epilogo migliore e più giusto di una serie che ha regalato emozioni e spettacolo a non finire, con un livello di pallavolo semplicemente stellare.

Primo match point Scudetto per Conegliano, che ha dato lo strappo nel terzo e quarto set di gara-3 dopo che per due parziali l’equilibrio ha regnato sovrano (53-53 il clamoroso dato alla fine del secondo set). Scandicci però ha dimostrato di avere qualità tecniche e mentali per vincere contro le Pantere, e davanti al proprio pubblico le ragazze di Barbolini faranno di tutto per far sì che si possa andare alla decisiva quinta sfida.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, eventuale gara-5 della finale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e SkySport, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO GARA-5 CONEGLIANO-SCANDICCI VOLLEY

Martedì 30 aprile

Ore 17.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Savino del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSport HD e SkySport

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; SkySport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; VBTV, Sky Go e NOW per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.