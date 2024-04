Djokovic-Ruud oggi in tv, orario semifinale ATP Montecarlo 2024: programma, canale, streaming

Quinto confronto in carriera, quest’oggi, per Novak Djokovic e Casper Ruud nella semifinale della parte alta del Masters 1000 di Montecarlo. Il serbo e il norvegese vanno a confrontarsi per la prima volta dalle parti del Principato dopo sei anni di sfide l’uno contro l’altro.

I due, però, non si ritrovavano da quasi un ano, dalla finale del Roland Garros 2023 vinta da Djokovic in tre set, che consegnò il serbo alla storia quale unico vincitore di tutti gli Slam per tre volte. Fino a questo momento il norge non ha ancora mai trovato una vittoria, dunque è dominio totale dell’attuale numero 1 del mondo. Il quale, va detto, sembra quasi in missione per uno degli obiettivi che per lui davvero conta: i record, dato che una tripletta di ogni 1000 non l’ha mai fatta nessuno.

La semifinale di Montecarlo tra Novak Djokovic e Casper Ruud inizierà non prima delle ore 15:30. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DJOKOVIC-RUUD, SEMIFINALE ATP MONTECARLO 2024 OGGI

Sabato 13 aprile

Ore 11:00 Granollers (ESP)/Zeballos (ARG) [3]-Gille (BEL)/Vliegen (BEL) – Semifinale doppio

Ore 13:30 (non prima) Sinner (ITA) [2]-Tsitsipas (GRE) [12] – Semifinale singolare

Ore 15:30 (non prima) Djokovic (SRB) [1]-Ruud (NOR) [8] – Semifinale singolare – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203)

A seguire Arevalo (ESA)/Pavic (CRO)-Melo (BRA)/Zverev (GER) [Alt] – Semifinale doppio

PROGRAMMA DJOKOVIC-RUUD, SEMIFINALE ATP MONTECARLO 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport