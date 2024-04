Darderi-Giron oggi in tv, orario ATP Houston 2024: programma, canale, streaming

Giornata di quarti di finale all’ATP 250 di Houston per Luciano Darderi. La terra rossa del Texas lo mette di fronte all’americano Marcos Giron, giocatore d’esperienza che naviga in zona top 50, e che qui è numero 7 del seeding.

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-GIRON (3° MATCH DALLE 19.00)

Per il californiano successi all’esordio sul canadese Denis Shapovalov e sul connazionale (a livello USA) J.J. Wolf. Com’è noto, Darderi si è imposto in rimonta sul veterano a stelle e strisce Denis Kudla e poi al tie-break del terzo set con l’argentino Francisco Cerundolo, numero 2 del seeding e forse vero favorito di questo torneo per abitudine a giocare sul rosso. Le conseguenze di queste vittorie hanno portato l’italiano a cancellarsi dalle qualificazioni di Montecarlo, per evidenti ragioni legate agli spostamenti.

Il match tra Luciano Darderi e Marcos Giron sarà il terzo dalle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201) a seconda delle situazioni di programmazione, nonché in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO DARDERI-GIRON, ATP HOUSTON 2024 OGGI

Venerdì 5 aprile

Stadium Court

Ore 19:00 Etcheverry (ARG) [4]-Mmoh (USA) [WC]

A seguire Shelton (USA) [1]-Nakashima (USA)

A seguire Darderi (ITA)-Giron (USA) [7] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201)

Sessione serale

Non prima delle ore 1:00 Tiafoe (USA) [3]-Kovacevic (USA)

PROGRAMMA DARDERI-GIRON, ATP HOUSTON 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203) o Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now e Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport