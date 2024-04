Luciano Darderi si cancella dalle qualificazioni a Montecarlo. Scelta inevitabile dopo Houston

Luciano Darderi si è cancellato dalle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista italiano ha preso questa decisione dopo la splendida vittoria ottenuta contro l’arfentino Francisco Cerundolo e che gli è valsa la qualificazione ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Houston. Nei fatti l’attuale numero 73 al mondo non avrebbe avuto modo di rientrare dagli USA e partecipare ai turni preliminari sulla terra rossa del Principato.

Una scelta dolorosa vista l’importanza dell’evento e i punti che vengono messi in palio in Costa Azzurra, ma inevitabile per il 22enne, che ora cercherà di proseguire la propria avventura sul mattone tritato statunitense (è atteso dall’incrocio con il padrone di casa Giron). Luciano Darderi è al momento al ventesimo posto tra gli alternates, ovvero i candidati a entrare nel tabellone principale di Montecarlo in caso di forfait degli aventi diritto.

Oggettivamente è una strada difficilmente percorribile per accedere al main draw, visto che ci sarebbe bisogno di un numero importante di defezioni. Può sperarci Lorenzo Sonego (sesto), più complicato per Flavio Cobolli (dodicesimo). Entrambi sono ancora iscritti alle qualificazioni, anche se il piemontese è atteso domani dal quarto di finale di Marrakech contro Matteo Berrettini. In alternativa Darderi potrebbe sperare anche in una wild-card. Nel tabellone principale figurano al momento Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi.