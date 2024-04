Curling, l’Italia si ferma ancora in semifinale ai Mondiali: troppo forte la Svezia di Edin

Sfuma ancora in semifinale il sogno della Nazionale italiana maschile di curling. Gli azzurri infatti hanno dovuto cedere il passo alla Svezia ai Campionati Mondiali 2024, rassegna in scena in Svizzera, precisamente a Schaffahausen (Svizzera). La fortissima squadra di Edin ha superato i nostri ragazzi per 3-5, condannandoli alla finalina per la terza edizione consecutiva.

Un match molto difficile quello di Joel Retornaz e compagni, deciso fondamentalmente in occasione del sesto end. L’inizio è, come normale che sia, nervoso e contratto, con le due squadre abili ad annullarsi a vicenda. Dopo due riprese terminate con un nulla di fatto arriva al terzo turno il primo strappo dei nordici, i quali marcano due punti dopo aver subito una bocciata buona da parte dello skip italiano, bravo in questo caso ad arginare un bottino sulla carta molto più cospicuo.

Timida la riposta degli azzurri che, al quarto round, cercano di rimettersi in partita riuscendo però a mettere a referto un solo sigillo, traghettando l’incontro in un’altra fase di stallo, contrassegnata da ben due end annullati non sfruttati a dovere dagli italiani, poco lucidi nell’approfittare dei pochissimi passaggi a vuoto degli avversari.

Al settimo end la svolta: al primo rilascio Retornaz compie un tiro impreciso, lasciando la tavola apparecchiata ai rivali, i quali non sbagliano portando in dote altri tre punti. Sul parziale del 5-1 serviva un vero miracolo: malgrado un punto segnato all’ottavo e un’altra unità strappata al nono dall’Italia rubando la mano, la Svezia si ritrova con la possibilità di chiudere i conti con il martello in mano, amministrando al meglio il gioco. Trovare la pietra a punto per Edin è un gioco da ragazzi, tanto da portare gli azzurri ad alzare bandiera bianca a poche battute dalla fine, concedendo la vittoria agli scandinavi.

L’Italia si giocherà il terzo posto con la Scozia, nella speranza di salire ancora una volta sul podio come già successo nel 2022. Il match è pianificato per le 10:00 di domani, domenica 7 aprile.