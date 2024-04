Curling: colpo grosso dell’Italia ai Mondiali! Gli azzurri battono il Canada all’extra end

Colpo grosso dell’Italia in quel di Schaffhausen, località della Svizzera che sta ospitando in questi giorni i Campionati Mondiali 2024 di curling maschile. Dopo una partita sul filo del rasoio i nostri ragazzi hanno infatti battuto all’extra end i Maestri del Canada, dimostrando per l’ennesima volta di appartenere ormai all’élite della disciplina.

Un match controllatissimo e attento quello condotto dagli azzurri che, dopo una prima mano nulla, marcano due punti al secondo end grazie a una bella bocciata di Retornaz, il quale approfitta dell’errore di Gushue. La risposta nordamericana arriva nel turno successivo, non andando però oltre la singola unità.

Giunta al quarto end l’Italia ripristina lo scarto di due punti, facendo perno su un elegante hit and roll del nostro skip. Ma sarà il preludio del momento più complesso. A metà gara infatti i canadesi accorciano le distanze, rubando la mano al sesto tempo. I nostri ragazzi non si scompongono, rimangono in partita e muovono ancora il tabellino, aiutati anche da una defaillance di Gushue. Il Canada però ricambia con la stessa moneta nell’ottavo end.

Su un parziale di 4-4 gli azzurri, giunti al penultimo atto, tentano lo strappo: Retornaz si prende infatti la squadra sulle spalle, rendendosi protagonista di due rilasci da manuale che consentono alla Nazionale tricolore di scavare un solco di due punti. Serviva un grande Canada nella decima ripresa, soprattutto con lo skip azzurro in grande spolvero. Ma la classe degli avversari si palesa proprio nel momento di maggior tensione: dopo un primo rilascio complesso da parte del nostro Capitano i canadesi trovano la quadra per mettere a referto due sigilli, mandando l’incontro all’extra end.

Tuttavia, con il martello in mano, l’Italia costruisce un’impostazione di gioco a dir poco perfetta che gli permette di lasciare all’ultimo colpo una stone a punto, trovando così la vittoria per 6-7. In virtù del risultato odierno l’Italia rimane in piena corsa per i play off con tre vittorie e una sconfitta. Ma il tempo dei festeggiamenti è già terminato. Alle 19:00 gli azzurri infatti affronteranno la Corea del Sud, in una sfida da non sbagliare.