Italia-Corea del Sud oggi in tv, orario Mondiali curling 2024: programma, dove vederla, streaming

Un test da non fallire. Oggi, alle ore 19:00, si gioca sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) Italia-Corea del Sud, quinta gara del calendario valido per il roudn robin dei Campionati Mondiali 2024 di curling.

Dopo la sconfitta con la Scozia e l’atteso match contro il Canada, la squadra azzurra formata da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella si ritroverà a battagliare con degli avversari alla portata, al momento a secco di vittorie con tre sconfitte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Corea del Sud, partita valida per i Mondiali 2024 di curling maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta TV su Eurosport 1 e in streaming su Discovery +, The Curling Channel, DAZN e Sky Go; mentre OA Sport vi offrirà come di consueto la diretta live testuale dell’evento.

Guarda i Mondiali di curling su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito tutte le informazioni.

CALENDARIO ITALIA- COREA DEL SUD OGGI

Lunedì 1 aprile

Ore 19.00 Italia vs Corea del Sud – Diretta TV su Eurosport 1, diretta streaming su The Curling Channel e Discovery+, DAZN e Sky Go.

PROGRAMMA ITALIA-COREA DEL SUD MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery plus, Sky Go, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport.