Hockey ghiaccio: l’Italia perde anche contro la Lettonia ai Mondiali. Le azzurre lottano per la salvezza

Arriva la seconda sconfitta consecutiva per le azzurre ai Campionati Mondiali divisione 1 gruppo B 2024 di hockey su ghiaccio femminile, rassegna in fase di svolgimento a Riga, in Lettonia. Le azzurre infatti si sono dovute arrendere nuovamente di misura, cedendo il passo alle padrone di casa per 2-3. Un K.O che brucia tantissimo, visto la superiorità sulla carta delle nostre ragazze a livello tecnico. Ma appare evidente quanto la condizione psicologica sia una determinante in questa rassegna iridata.

Il primo periodo è una fotocopia dell’incontro con la Gran Bretagna, dunque con buone trame di gioco che si concludono però con un nulla di fatto. La situazione si sblocca a due minuti dalla fine della seconda sirena con il numero 23 Apsite che, in una transizione, sfrutta una deviazione per insaccare il disco in rete. Un vero shock che accende nell’orgoglio l’Italia, brava a ripristinare subito dopo gli equilibri con Abatangelo su assist di pattino di Furlani, autrice di un grande passaggio.

Ma gli spettri si palesano nuovamente in occasione del terzo e ultimo periodo. A meno sei minuti dalla fine, nel momento migliore dell’Italia, su azione personale Yip-Cuck beffa il portiere azzurro. Un goal che sarà il preludio del 3-1 messo a referto da Silajane (17:36) approfittando di una situazione di porta vuota.

Agli sgoccioli ci sarà spazio per la rete, purtroppo inutile di Niccolai. Mercoledì, alle 15:00, la sfida alla Polonia, adesso fondamentale in ottica salvezza.