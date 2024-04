LIVE Italia-Canada, Mondiali curling 2024 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i maestri di questo sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la terza giornata dei Mondiali di curling maschile 2024. Cammino sin da subito assai complesso per Retornaz e compagni, l’accesso diretto alle semifinali si è complicato dopo la giornata di ieri e i due match di oggi potrebbero già essere decisi.

L’Italia, dopo un ottimo avvio contro Giappone (6-4) e Repubblica Ceca (8-7), ieri si è arresa di fronte ai Campioni d’Europa e del Mondo in carica della Scozia (3-8) e in classifica occupa la quarta posizione a pari merito con Germania e Stati Uniti. Il Canada è invece imbattuto fino a questo momento e guida la classifica insieme alla Svezia. Si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio scontro diretto per l’accesso in semifinale, vi ricordiamo che la formula del torneo prevede che solo le prime due classificate al termine del round robin staccheranno direttamente il pass per le semifinali, mentre le formazioni dal terzo al sesto posto si giocheranno i restanti due posti ai play-off. La formazione guidata da Retornaz è ormai al vertice da qualche anno, nel 2022 arrivò uno storico bronzo ai Mondiali, mentre la passata rassegna iridata e la passata rassegna europea si sono concluse con un amaro quarto posto. L’obiettivo dichiarato è quello di salire sul podio, match come quello odierno faranno capire di più circa le potenzialità di questa squadra. L’Italia tornerà sul ghiaccio in serata per la sfida contro la Corea, formazione, almeno sulla carta, ampiamente al di sotto di quella azzurra.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match valido per la terza giornata dei Mondiali di curling maschile 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, stone dopo stone, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 14:00!