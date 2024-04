Curiosa domanda di Sinner a Medvedev. Il russo scherzoso: “Non ne hai bisogno, ma puoi riuscirci”

Divertente siparietto tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev in un video prodotto dall’ATP con lo stesso tennista russo come protagonista principale. Il numero quattro del mondo, infatti, è stato intervistato e le domande sono arrivate da alcuni suoi colleghi e tra questi c’era anche l’altoatesino, che ha chiesto una cosa molto specifica al russo, ricevendo indietro una risposta a sua volta molto dettagliata e ricca anche di complimenti.

“Come puoi rispondere da così lontano in campo?”, questa è la domanda che Sinner ha posto a Medvedev, analizzando certamente una delle principali caratteristiche del tennista russo, che è probabilmente tra i giocatori che sta più lontano dalla linea di fondo quando deve rispondere.

Appena ha visto Sinner in video Medvedev ha sorriso e ha subito fatto i complimenti all’azzurro: “Penso che Jannik abbia un talento talento, sì Jannik hai davvero un grande talento e puoi provare anche tu a rispondere così. Vedrai che ne sarai capace”.

Medvedev prosegue poi nella sua risposta, spiegando che forse Sinner non ha bisogno di stare così dietro: “Non sono sicuro che tu ne abbia bisogno con il tuo gioco. Comunque è facile quando rispondi da così lontano tirare la pallina ancora più forte sopra la rete, anche perchè se sei così lontano dalla rete è difficile sbagliare. Ecco perchè gioco così”.

You asked, we delivered @DaniilMedwed answers the player’s burning questions pic.twitter.com/60zxHTHUzg

— ATP Tour (@atptour) April 19, 2024