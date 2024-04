Luca Nardi avanza nelle qualificazioni di Montecarlo. Semaforo rosso doloroso per Cobolli

Due italiani sono scesi in campo per il primo turno delle qualificazioni del Masters 1000 di Montecarlo. Flavio Cobolli è stato sconfitto dall’indiano Sumit Nagal con il punteggio di 6-2, 6-3. Netta battuta d’arresto per il 21enne romano, che era reduce dagli ottavi di finale al torneo ATP 250 di Marrakech (ko in due set contro il russo Pavel Kotov). Il numero 63 del mondo non ha potuto nulla contro il numero 95 del ranking ATP, che in settimana era stato sconfitto da Lorenzo Sonego a Marrakech. L’azzurro saluta la possibilità di prendere parte al tabellone principale dell’evento sulla terra rossa del Principato e di guadagnare punti per scalare ulteriormente la graduatoria internazionale.

Dopo non aver sfruttato una palla break nel primo game, Nagal ha strappato il servizio a Flavio Cobolli nel quarto gioco. Il nostro portacolori ha avuto una chance per accorciare le distanze nella settima frazione, ma ancora una volta l’indiano è stato glaciale e ha poi firmato un nuovo break per chiudere i conti. Il romano ha avuto tre palla break nel secondo set (una nel primo e due nel terzo game), ma non le ha sfruttate e poi nell’ottavo gioco ha dovuto alzare bandiera bianca.

Luca Nardi ha invece regolato il francese Lucas Pouille per 6-4, 6-3 e domani tornerà in campo per fronteggiare l’altro transalpino Alexander Mueller nel match decisivo per l’approdo nel main draw. Il 20enne pesarese, reduce dal trionfo al Challenger di Napoli, non ha avuto particolari problemi contro il numero 241: ha strappato il servizio nel decimo gioco del primo set dopo aver salvato ben sei palle break nel primo game; nel secondo break e contro-break in apertura, poi sorprende l’avversario nell’ottavo gioco e in quello successivo annulla due break-point prima di concretizzare il secondo match-point.

Luca Nardi occupa attualmente il 75mo posto del ranking ATP e spera di poter giocare a Montecarlo per proseguire la propria scalata. Nel pomeriggio l’atteso derby tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego,