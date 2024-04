ATP Marrakech, Roberto Carballes Baena torna in finale in Marocco: Kotov battuto in due set

Roberto Carballes Baena è il primo finalista del torneo ATP di Marrakech. Lo spagnolo, numero 64 al mondo, conferma la sua affinità con la terra rossa del Marocco, raggiungendo l’ultimo atto per il secondo anno consecutivo e provando a confermare il successo del 2023. Una semifinale vissuta in maniera abbastanza comoda, battendo in un’ora e tre quarti il russo Pavel Kotov per 6-4 6-2 e attendendo il vincitore della sfida tra Matteo Berrettini e Mariano Navone.

La prima frazione sembra vivere sull’equilibrio, ma le cose sembrano potersi evolvere in qualsiasi istante. Proprio Carballes Baena è il primo ad offrire tre palle break nel terzo gioco, ma riesce a cavarsela egregiamente. E difatti è proprio lui il primo a brekkare nel sesto game, riuscendo a mettere in difficoltà Kotov che, però rimane centrato. Arriva infatti il controbreak immediato e dopo due giochi equilibrati sembra quasi scontata una risoluzione al tiebreak. Invece il russo si ritrova nuovamente a fronteggiare problemi al servizio: altre due palle break, la seconda è quella buona per l’iberico che incamera il primo set.

Kotov ha un sussulto e prova praticamente l’all in nel primo gioco della seconda frazione, con la volontà di rimettere subito le cose a posto. Carballes Baena resiste, e quello è l’ultimo momento di vera difficoltà della partita. Il suo avversario perde mordente e dal sesto gioco finisce in un imbuto: due servizi persi in fila e in men che non si dica lo spagnolo si ritrova a poter sorridere a rete, festeggiando la seconda finale consecutiva a Marrakech.

Carballes Baena è stato chirurgico sulla seconda di servizio di Kotov, riuscendogli a strappare il punto per due volte su tre (14/21 totale), e vincendo quattro delle sei palle break conquistate. Rammarico per Kotov che ha avuto più chance durante la sfida, sette, ma convertendone soltanto una nel settimo gioco del primo set.