Musetti e la cambiale di punti da difendere a Montecarlo: in bilico la testa di serie a Roma e Parigi

I quarti di finale raggiunti nel 2023 da Lorenzo Musetti nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo, con il vecchio sistema di attribuzione degli score nel ranking ATP, sono valsi all’azzurro 180 punti (quest’anno ne varrebbero 200), scadranno, ovviamente, lunedì 15 aprile.

Il tennista italiano, fuori dalle 16 teste di serie, attualmente è il numero 24 del mondo e, nonostante i 180 punti che andrà a perdere, resterà abbondantemente tra i primi 32 del ranking ATP. Musetti farà parte delle 16 teste di serie di Barcellona, torneo previsto la settimana successiva rispetto a quello monegasco.

L’azzurro in Catalogna, nel torneo ATP 500, difenderà ulteriori 180 punti, frutto della semifinale raggiunta lo scorso anno: Musetti anche perdendo quanto guadagnato lo scorso anno in Spagna rimarrebbe virtualmente tra i primi 32 della graduatoria mondiale.

In virtù dei soli 10 punti conquistati lo scorso anno a Madrid, per Musetti lo status di testa di serie per il torneo di Roma (90 punti per gli ottavi dello scorso anno) dovrebbe essere salvo, anche se rimpinguare il bottino tra Montecarlo, Barcellona e, appunto, Madrid sarebbe molto importante.

Per quanto concerne il Roland Garros (180 punti per gli ottavi del 2023), infine, al momento Musetti dovrebbe comunque rimanere in maniera abbastanza tranquilla tra i primi 32, ma qualche rischio potrebbe esserci qualora l’azzurro non dovesse fare bene tra Montecarlo, Barcellona, Madrid e Roma.