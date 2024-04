Cosa deve fare l’Olimpia Milano per qualificarsi al play-in di Eurolega: le combinazioni dell’ultima giornata

Nonostante la netta vittoria casalinga al Forum di Assago nel derby d’Italia sulla Virtus Bologna per 90-75, l’Olimpia Milano è ormai sull’orlo del precipizio e deve sperare sostanzialmente in un miracolo in vista dell’ultima giornata di regular season per accedere al play-in (riservato alle squadre dal 7° al 10° posto in classifica) dell’Eurolega 2023-2024 di basket maschile.

I risultati dagli altri campi infatti non sono stati favorevoli, in particolare il successo esterno dell’Efes sul Fenerbahce nel derby di Istanbul, anche se va detto che la situazione era già quasi compromessa dopo il ko dell’ultimo turno in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas di coach Andrea Trinchieri. A questo punto rimane solamente una complicatissima combinazione che proietterebbe la compagine meneghina alla post-season.

Ad oggi, dopo 33 giornate, i Campioni d’Italia in carica occupano la dodicesima posizione del ranking con un bilancio di 15-18, lo stesso record del Partizan Belgrado (11° grazie allo scontro diretto favorevole), mentre l’Efes è decimo con una vittoria in più (16-17). Troppo distanti ormai Virtus Bologna e Baskonia a 17-16, mentre sono già eliminate con 14-19 Valencia e Zalgiris.

Milano strapperebbe in extremis la decima piazza (ultimo posto utile per disputare il play-in) battendo in trasferta un demotivato Maccabi Tel Aviv, già sicuro aritmeticamente della settima posizione finale, e sperando nella doppia sconfitta casalinga di Partizan (contro il Valencia) ed Efes (con la Stella Rossa). Uno scenario altamente improbabile. In caso contrario l’Olimpia verrà eliminata.