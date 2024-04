Coppa Davis 2024, annunciato il calendario della fase a gironi. Date e orari di tutti i match dell’Italia

L’ITF ha pubblicato il calendario ufficiale e definitivo della fase a gironi della Coppa Davis 2024, in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre. I quattro raggruppamenti (da quattro squadre ciascuno, le prime due avanzano alle Finals di Malaga) si disputeranno in quattro sedi diverse: Bologna (gruppo A), Valencia (B), Zhuhai (C) e Manchester (D).

L’Italia campione in carica potrà dunque giocare davanti al proprio pubblico con l’obiettivo di superare il turno e approdare nuovamente alla fase finale a eliminazione diretta prevista dal 19 al 24 novembre a Malaga. Gli azzurri esordiranno all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno mercoledì 11 settembre contro il Brasile, per poi affrontare il Belgio venerdì 13 e l’Olanda domenica 15. Tutte le sfide cominceranno alle ore 15.00, con il format che prevede lo svolgimento di due singolari e a seguire un doppio.

CALENDARIO ITALIA GIRONE COPPA DAVIS 2024

Mercoledì 11 settembre

Ore 15.00 Italia-Brasile

Venerdì 13 settembre

Ore 15.00 Italia-Belgio

Domenica 15 settembre

Ore 15.00 Italia-Olanda