Conegliano-Scandicci oggi in tv, finale A1 volley femminile: orario gara-3, programma in chiaro, streaming

Oggi mercoledì 24 aprile (ore 20.30) si gioca Conegliano-Scandicci, gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile. Prosegue l’atto conclusivo che assegna il tricolore, la terza sfida andrà in scena al PalaVerde di Treviso. La formazione toscana ha espugnato la tana delle Pantere in gara-1, ma la corazzata veneta si è prontamente riscattata sabato sera in trasferta. La serie è così in perfetta parità (1-1) al termine di due tie-break roventi: chi vincerà farà uno scatto importante verso il tricolore.

Conegliano si affiderà in particolar modo all’opposto Isabelle Haak, ma anche alle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson e sull’alta qualità tecnica della regista Joanna Wolosz. Al centro Sarah Fahr e Marina Lubian, senza dimenticarsi del formidabile libero Monica De Gennaro.

A trascinare Scandicci dovrà essere soprattutto la bomber Ekaterina Antropova, schierata in diagonale con la palleggiatrice Maja Ognjenovic. Di banda spazio ai martelli Zhu Ting e Britt Herbots, mentre al centro giocheranno le centrali Ana Carolina Da Silva e Linda Nwakalor, Beatrice Parrocchiale il libero.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, gara-3 della Finale Scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, VBTV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-SCANDICCI VOLLEY OGGI

Mercoledì 24 aprile

Ore 20.30 Finale Scudetto, gara-3: Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSportHD e Sky Sport Uno

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.