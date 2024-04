Come cambia il tabellone a Montecarlo senza Alcaraz e Berrettini: occasione per Djokovic e… Musetti?

Carlos Alcaraz ha dato forfait al Masters 1000 di Montecarlo a causa di un infortunio al braccio destro. Il numero 3 del mondo non calcherà la terra rossa del Principato, dove sarebbe stato uno dei grandi favoriti per la conquista del trofeo. Matteo Berrettini ha invece perso al primo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, probabilmente stanco per lo sforzo profuso al torneo ATP 250 di Marrakech, dove è tornato a conquistare un titolo dopo due anni. L’assenza dello spagnolo e del romano cambia il tabellone dell’evento.

La rinuncia di Alcaraz spalanca le porte nella parte alta del main draw. Lorenzo Sonego entra come lucky loser direttamente al secondo turno, dove affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime per meritarsi un ottavo di finale contro il vincente della sfida tra il cinese Zhang e il francese Ugo Humbert. Chi riuscirà ad avere la meglio in questo spicchio potrebbe poi avere in dote il quarto di finale contro il norvegese Casper Ruud, favorito prima contro il cileno Tabilo e poi contro chi avrà la meglio tra il polacco Hubert Hurkacz e lo spagnolo Bautista.

Il forfait di Alcaraz aiuterà anche eventualmente Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo, che torna in scena dopo il ko contro Luca Nardi a Indian Wells, è sicuro di evitare un’eventualmente semifinale contro lo spagnolo. Il serbo dovrebbe sbarazzarsi del russo Roman Safiullin e poi dovrebbe dare vita a un avvincente ottavo di finale contro Lorenzo Musetti (favorito contro il francese Fils dopo aver eliminato il quotato statunitense Fritz): sarebbe la rivincita della sfida dell’anno scorso vinta dal toscano. Il quarto di finale sarebbe contro chi avrà la meglio tra De Minaur-Griekspoor e Popyrin-Rublev.

Jannik Sinner è nella parte bassa del tabellone ed esordirà al secondo turno contro lo statunitense Sebastian Korda. L’ottavo di finale sarebbe contro il vincente del confronto tra il croato Borna Coric e il tedesco Jan-Lennard Struff. Il quarto di finale sarebbe decisamente impegnativo: o contro il danese Holger Rune o contro il bulgaro Grigor Dimitrov, rispettivamente favoriti contro l’indiano Sumit Nagal e il serbo Miomir Kecmanovic.

Spingendosi verso un’ipotetica semifinale, i nomi di maggior grido sono quelli del tedesco Alexander Zverev e del russo Daniil Medvedev: il teutonico è uno dei rivali più temibili sul mattone tritato, mentre il numero 4 del mondo non brilla su questa superficie e Sinner lo ha battuto negli ultimi cinque precedenti. Entrambi sembrano favoriti nei rispettivi spicchi di tabellone: Zverev contro uno Ofner, poi possibile ottavo contro Stefanos Tsitsipas (da cui ci si attende uno squillo, sfiderà uno tra Jarry ed Etcheverry); Medvedev contro Monfils o Vukic, poi Khachanov o Francisco Cerundolo.

TABELLONE MASTERS 1000 MONTECARLO

Novak Djokovic

Arthur Fils vs Lorenzo Musetti

Alex de Minaur vs Andrey Rublev

Lorenzo Sonego vs Felix Auger-Aliassime

Zhizhen Zhang vs Ugo Humbert

Hubert Hurkacz vs Roberto Bautista

Alejandro Tabilo vs Casper Ruud

——

Alexander Zverev vs Sebastian Ofner

Nicolas Jarry vs Tomas Martin Etcheverry

Stefanos Tsitsipas

Karen Khachanov vs Francisco Cerundolo

Gael Monfils vs Jordan Thompson

Daniil Medvedev BYE

Holger Rune vs Sumit Nagal

Miomir Kecmanovic vs Grigor Dimitrov

Borna Coric vs Jan-Lennard Struff

Sebastian Korda vs Jannik Sinner