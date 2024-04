Arnaldi-O’Connell oggi in tv, orario ATP Madrid 2024: programma, precedenti, streaming

Siamo alla seconda giornata del Masters1000 di Madrid; si comincia con la parte alta del tabellone, con tre italiani presenti. Uno di loro è Matteo Arnaldi, che debutterà in Spagna contro Christopher O’Connell sul campo 6.

Un anno fa il ragazzo di Sanremo faceva circolare il suo nome in maniera insistente per la prima volta. Proprio su questi campi riuscì ad avere la meglio su Casper Ruud, ai tempi quarto giocatore al mondo, lasciandogli soltanto sette giochi. Da lì è partita la sua poderosa scalata che lo ha portato ad essere un top 40 mondiale. Contro di lui l’australiano, numero 63 del mondo, con cui c’è solo un precedente, risalente al Challenger di Spalato due anni fa, O’Connell si impose con il punteggio di 7-5 6-2.

Il match tra Matteo Arnaldi e Christopher O’Connell sarà il secondo dalle ore 11.00 sul campo 6, preceduto dalla sfida tra Flavio Cobolli ed Alejandro Tabilo; tra il sanremese e l’australiano in palio il secondo turno contro Daniil Medvedev, terza testa di serie del seeding.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-O’Connell, match valido per il primo turno del Masters 1000 di Madrid. La partita sarà tramessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-O’CONNELL

Giovedì 25 aprile

Seconda partita dalle ore 11.00 Matteo Arnaldi vs Christopher O’Connell – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 6, si giocherà Cobolli-Tabilo. Al termine toccherà ad Arnaldi.

PROGRAMMA ARNALDI-O’CONNELL: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.