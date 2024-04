Chi è Pavel Kotov, il prossimo avversario di Jannik Sinner: il russo arriva da una battaglia

Sarà Pavel Kotov il prossimo avversario di Jannik Sinner nel terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Il russo, dopo un match che ha superato le tre ore e 15 minuti di durata, ha sconfitto l’australiano Jordan Thompson per 5-7 6-4 7-5 con annesso annullamento di due match point sul 5-4 in favore dell’aussie nel terzo set.

Classe 1998, nativo di Mosca, Kotov si è distinto nel 2024 per aver vinto il proprio primo match a livello Slam in carriera, contro il francese Arthur Rinderknech agli Australian Open. Ha poi perso contro Flavio Cobolli al turno successivo. In precedenza, nel finale di 2023, aveva raggiunto la finale a Stoccolma, perdendo contro il più iconico dei francesi ad oggi sul circuito, Gael Monfils. Il tutto partendo dalle qualificazioni e trovandosi a due punti dalla vittoria nel tie-break del secondo set.

C’è un particolarissimo legame che lo connette a Sinner: nel 2022 Jannik avrebbe dovuto partecipare all’ATP 500 di Astana, ma la sua rinuncia a seguito dell’infortunio di Sofia contro Rune gli permise di entrare in tabellone da lucky loser, battere lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e conseguire la prima vittoria a quel livello.

E da lucky loser ha debuttato anche a Madrid lo scorso anno, uscendo contro il tedesco Oscar Otte (in quello che fu, e non solo per la finale di Jan-Lennard Struff, quasi il torneo dei tedeschi). Kotov, fino ad ora, ha giocato soltanto due volte con top ten: costrinse al terzo set il tedesco Alexander Zverev a Chengdu, nel secondo turno, e prima ancora si confrontò con il connazionale Andrey Rublev a Bastad, in Svezia. In quel caso, sempre a livello di secondo turno, perse in due set.

Quest’anno ha battuto già quattro italiani, Lorenzo Musetti a Hong Kong (secondo turno), Lorenzo Sonego a Doha (primo turno), Flavio Cobolli a Marrakech (secondo turno, con rivincita peraltro) e Fabio Fognini sempre in Marocco (quarti di finale). Con gli azzurri a livello ATP e Slam (soli tabelloni principali) il suo bilancio è a questo punto di 5-3.