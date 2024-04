ATP Madrid, Rafael Nadal: “L’importante è ritrovare la fiducia nel mio fisico, i miei muscoli devono adattarsi”

Da Barcellona a Madrid arriva il riscatto di Rafa Nadal. Il mancino di Manacor trova il riscatto contro Alex De Minaur, colui che lo aveva sconfitto in Catalogna, superandolo con un ottimo 7-6 6-3 raggiungendo così gli ottavi di finale, dove affronterà l’argentino Pedro Cachin, bravo ad avere la meglio su Frances Tiafoe.

“Sono felice – afferma Nadal in conferenza stampa – venivo da qualche giorno in cui era difficile pensare che sarei arrivato al terzo turno. Non avevo intenzione di rimanere in campo per più di due ore, è stato fantastico. Ancora oggi è difficile pensare in grande, la mia priorità rimane quella che non mi accada nulla di grave nelle prossime settimane, in primis dal punto di vista fisico. Se poi migliorerò, vedremo come risponde il tennis che non è una cosa automatica“.

Nadal parla poi delle sue aspettative sul futuro, ma non fa troppi progetti: “Le mie prospettive sono stabilite dalla mia vita quotidiana. In primis devo essere convinto che il mio fisico reagisca, devo ritrovare fiducia nel mio corpo, ed è normale che sia così. Ora devo ritrovare la fiducia in me stesso, la scorsa settimana ho giocato due partite e adesso ne potrò giocare almeno tre, sono cinque partite in due settimane: è un passo avanti importante, non riuscivo a farlo da quasi due anni“.

Rafa parla poi dei miglioramenti che ha avuto in queste ultime settimane e lo ritrova nel servizio: “Non posso allenare 100 servizi al giorno, i miei muscoli devono adattarsi nuovamente a determinati carichi in maniera progressiva. Ma oggi sono riuscito a farlo, così come contro Blanch. Un problema in meno dalla mia testa“.