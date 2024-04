Quando gioca Sinner le prossime partite a Madrid: giorno di riposo, le date e gli avversari in arrivo

Jannik Sinner ha esordito con una schiacciante vittoria al Masters 1000 di Madrid, sconfiggendo Lorenzo Sonego in un derby a senso unico. Il fuoriclasse altoatesino ha lasciato soltanto tre game al piemontese, imponendosi con lo nitido punteggio di 6-0, 6-3 e proseguendo a vele spiegate la propria avventura sulla terra rossa della capitale spagnola. Il numero 2 del mondo tornerà in campo lunedì 29 aprile per fronteggiare il russo Pavel Kotov. Si tratta di un impegno sulla carta agevole per il nostro portacolori, che potrà anche usufruire di un giorno di riposo dopo il debutto odierno.

In caso di qualificazione agli ottavi di finale, il vincitore degli ultimi Australian Open giocherà martedì 30 aprile: si tratterà dunque di un impegno ravvicinato senza la possibilità di avere 48 ore per rifiatare, tempistica che aggrada parecchio il nostro portacolori. Dall’altra parte della rete ci sarà chi riuscirà ad avere la meglio nello spicchio di tabellone che prevede le sfide Jarry-Cobolli e Khachanov-Bautista Agut.

Se Jannik Sinner dovesse riuscire a imporsi e a staccare il biglietto per i quarti di finale allora ci sarebbe un giorno di riposo (il 1° maggio), grazie a cui rivedrebbe il mattone tritato iberico per un incontro agonistico soltanto giovedì 2 maggio. L’avversario potrebbe essere il norvegese Casper Ruud, grande favorito nella sua zona di tabellone anche se dovrà stare attento prima al vincente di Norrie-Fonseca (il brasiliano sta emergendo) e poi probabilmente al bulgaro Grigor Dimitrov (favorito prima contro il ceco Mensik e poi contro o il canadese Auger-Aliassime o il francese Mannarino).

La semifinale sarebbe ravvicinata, senza il giorno di pausa in mezzo: si tornerebbe in campo già venerdì 3 maggio. Contro Daniil Medvedev o Rafael Nadal? Sono i nomi di lusso in quella parte di tabellone, ma attenzione anche a Ben Shelton e al qualificato Thiago Monteiro, reduce dal successo su Stefanos Tsitsipas. La finale è prevista per domenica 5 maggio, dall’altra parte il favorito della vigilia è lo spagnolo Carlos Alcaraz.

QUANDO GIOCA SINNER LE PARTITE A MADRID

Lunedì 29 aprile: terzo turno vs Pavel Kotov

Martedì 30 aprile: eventuali ottavi di finale vs chi emergerà dallo spicchio con Jarry-Cobolli e Khachanov-Bautista Agut.

Giovedì 2 maggio: eventuali quarti di finale vs Casper Ruud/Grigor Dimitrov (favoriti nel loro spicchio)

Venerdì 3 maggio: eventuale semifinale vs Daniil Medvedev/Rafael Nadal (favoriti nel loro spicchio)

Domenica 5 maggio: eventuale finale vs Carlos Alcaraz (favorito dall’altra parte del tabellone)