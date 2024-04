Chi affronterà Berrettini in semifinale a Marrakech: avversario in ogni caso alla portata

Un passo alla volta Matteo Berrettini sta cercando di ritrovarsi dopo la travagliata stagione passata e anche il difficile inizio di questa. Il romano ha conquistato un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Marrakech, dopo aver battuto nel derby azzurro dei quarti di finale Lorenzo Sonego con il punteggio di 6-3 7-6.

Berrettini non centrava una semifinale a livello ATP dall’ottobre 2022 a Napoli e quella di oggi è sicuramente una vittoria importante per l’ex numero sei del mondo. Matteo ha bisogno in queste settimane di immagazzinare il maggior numero di partite e di vittorie, cercando di ritrovare serenità e soprattutto mantenersi integro fisicamente. L’obiettivo primario potrebbe essere quello di arrivare al massimo della condizione per la stagione sull’erba, dove l’azzurro può essere certamente uno dei grandi protagonisti.

Tornando al presente, già da domani c’è una finale da conquistare e l’occasione è sicuramente ghiotta per Berrettini, visto che, chiunque uscirà vincitore dall’ultimo quarto di finale, sarà un avversario alla porta dell’azzurro. Infatti l’attuale numero 135 del mondo affronterà il vincente del match tra l’argentino Mariano Navone e l’australiano Aleksandar Vukic.

Navone ha giocato la finale quest’anno nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, perdendo poi in finale contro il connazionale Sebastian Baez, ma stremato dalle fatiche dei turni precedenti. L’anno scorso poi si è reso protagonista di ben cinque vittorie a livello Challenger e sempre sulla terra rossa. Sicuramente una sorpresa Vukic, che non ha nel rosso certamente la sua miglior superficie, ma che ha comunque giocato un ottimo torneo finora, vincendo ieri una pazzesca battaglia contro contro l’austriaco Sebastian Ofner per 7-6 2-6 7-6, con i due tie-break vinti con i parziali di 13-11 e 9-7.

Berrettini ha dunque la possibilità di centrare una finale che manca proprio da quel torneo sopracitato di Napoli, quando perse l’ultimo atto contro Lorenzo Musetti. Ora la terra rossa di Marrakech per rinascere nuovamente e rispolverare il suo “The Hammer”.