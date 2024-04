ATP Monaco 2024, Francesco Passaro vince il derby con Andrea Pellegrino e si qualifica per il main draw

Il derby azzurro premia Francesco Passaro, che batte Andrea Pellegrino e si qualifica per il tabellone principale del torneo ATP 250 di Monaco di Baviera, in Germania: 6-3 6-4 lo score finale, maturato in un’ora e 48 minuti, con cui il numero 5 del seeding cadetto elimina il numero 1.

Nel primo set Passaro nel terzo game annulla due break point consecutivi e poi si salva ai vantaggi, mentre nel gioco successivo è Pellegrino a ritrovarsi sotto 15-40, ma alla seconda occasione Passaro allunga sul 3-1. Ottavo game lunghissimo, con 18 punti giocati e Pellegrino costretto ad annullare 5 set point, ma Passaro nel nono gioco tiene il servizio a quindici e chiude sul 6-3 in 49 minuti.

Nella seconda partita l’andamento è simile a quello della prima frazione: Passaro cancella un break point nel quarto gioco e poi nel quinto opera lo strappo a trenta, concretizzando la seconda chance. Nel settimo gioco Pellegrino si fa rimontare dal 40-0, poi evita il 2-5 dopo aver giocato 26 punti ed aver cancellato 6 palle break, ma Passaro tiene a zero gli ultimi due turni in battuta e vince per 6-4 dopo 59 minuti.

Le statistiche premiano Passaro, che vince 80 punti contro i 60 dell’avversario, anche grazie ai 6 ace messi a segno, all’84% di punti vinti sulla prima di servizio ed al 64% sulla seconda, salvando tutti i 3 break point concessi in 2 game e nonostante sfrutti soltanto 2 delle 15 palle break a disposizione, distribuite su 4 giochi.