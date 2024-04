Tennis, Rafa Nadal si prepara per il via del torneo di Barcellona: “Fantastico essere qui”

Dopo un inverno 2024 pressoché saltato dall’inizio alla fine per colpa di infortuni assortiti, Rafa Nadal confidava di farsi trovare pronto in vista della stagione sul rosso. Il nativo di Manacor, tuttavia, ha già dovuto saltare il Masters 1000 di Montecarlo ed è stato in forte dubbio anche per il secondo appuntamento su terra del calendario.

Il torneo ATP 500 catalano invece vedrà ai nastri di partenza il 12 volte vincitore di questo appuntamento. Le condizioni fisiche sono ancora ben lontane dal 100%, ma la voglia di tornare in campo del maiorchino è immensa. Quello che potrebbe o dovrebbe, per meglio dire, essere il suo ultimo anno agonistico, rivedrà il vero Rafa Nadal?

“Essere di nuovo qui, vedere gente ed allenarmi è fantastico” le prime parole dello spagnolo appena sbarcato in Catalogna. “Il torneo di Barcellona mi ha dato molta gioia in carriera. Questo è il mio circolo e qui ho trascorso parte della mia vita. Negli ultimi due anni ho frequentato il circuito solo per pochi giorni, ed essere qui, vedere gente ed allenarmi con i giocatori, è fantastico”.

In poche parole, quindi, Rafa Nadal conferma la sua presenza a Barcellona e sarà pronto per il match contro Flavio Cobolli. Rivedremo il vero Rafa? Il dominatore del rosso? Il vincitore di 14 Roland Garros non vince un torneo (proprio quello di Parigi) dall’ormai lontano 2022. L’attesa è immensa, tanto quanto la sua voglia di rimettersi in gioco per davvero.