Calendario Preolimpico tiro a segno Rio de Janeiro 2024: programma, orari, tv, streaming

Si terrà a Rio de Janeiro, in Brasile, il Preolimpico 2024 di tiro a segno: otto le giornate dedicate alle competizioni tra il 12 ed il 19 aprile. Da venerdì 12 a martedì 16 gare riservate alla distanza dei 10 metri, da martedì 16 a venerdì 19 le prove riservate alle distanze di 25 e 50 metri.

Per tutte le prove individuali saranno a disposizione due pass olimpici, mentre per le gare a coppie miste non ci saranno carte in palio. Per tutte le finali, sia delle prove individuali, sia di quelle a coppie miste, ci sarà la diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

PROGRAMMA PREOLIMPICO TIRO A SEGNO RIO 2024

Venerdì 12 aprile

20.15 Qualificazioni pistola a coppie miste

23.00 Finale pistola a coppie miste

Sabato 13 aprile

14.15 Qualificazioni pistola 10 metri femminile

18.15 Qualificazioni pistola 10 metri maschile

Domenica 14 aprile

14.30 Finale pistola 10 metri femminile

16.00 Finale pistola 10 metri maschile

20.15 Qualificazioni carabina a coppie miste

23.00 Finale carabina a coppie miste

Lunedì 15 aprile

14.15 Qualificazioni carabina 10 metri maschile

18.15 Qualificazioni carabina 10 metri femminile

Martedì 16 aprile

14.00 Qualificazioni pistola 25 metri femminile

14.30 Finale carabina 10 metri maschile

16.00 Finale carabina 10 metri femminile

Mercoledì 17 aprile

14.00 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50 metri maschile

14.00 Qualificazioni pistola automatica 25 metri maschile

14.30 Finale pistola 25 metri femminile

18.30 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50 metri femminile

Giovedì 18 aprile

14.00 Qualificazioni pistola automatica 25 metri maschile

15.00 Qualificazioni carabina 3 posizioni 50 metri maschile

17.30 Eliminatorie carabina 3 posizioni 50 metri femminile

Venerdì 19 aprile

14.30 Finale carabina 3 posizioni 50 metri maschile

16.30 Finale carabina 3 posizioni 50 metri femminile

18.30 Finale pistola automatica 25 metri maschile

PROGRAMMA PREOLIMPICO TIRO A SEGNO 10 RIO 2024 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: finali su YouTube ISSF.