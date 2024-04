Calendario Europei judo 2024 oggi: orari 25 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, giovedì 25 aprile, prendono il via a Zagabria (Croazia) gli Europei 2024 di judo. Sul tatami croato saranno presenti 437 atleti, 47 le nazioni rappresentate e l’Italia, assieme alla Croazia padrona di casa, Germania, Francia, Olanda, Serbia, Spagna e Ucraina, è presente con 18 atleti, il massimo consentito. Nel day-1 saranno di scena le seguenti categorie: 48, 52, 57 kg donne; 60 e 66 kg uomini.

Tra le fila azzurre saranno protagonisti Francesca Milani, Odette Giuffrida, Thauany David Capanni Dias nelle categorie femminili e Andrea Carlino, Angelo Pantano, Matteo Piras ed Elios Manzi in quelle maschili. Fari puntati in particolare su Milani e Giuffrida che vorranno confermare il loro status di riferimento.

Odette, seconda testa di serie del seeding, è sicuramente tra le principali favorite nei -52 kg e vorrà dar un seguito a quanto fatto nelle precedenti edizioni. Giuffrida vanta tre medaglie continentali, di cui 2 ori e 1 argento. Vedremo se ci saranno le condizioni adeguate. Ci si aspettano anche sussulti dagli altri rappresentanti del Bel Paese, ragionando nell’ottica della qualificazione olimpica.

La prima giornata degli Europei 2024 di judo sarà trasmessa in diretta televisiva da RaiSport HD e in streaming su RaiPlay, limitatamente al Final Block, mentre il day-1 al completo sarà coperto in streaming dal canale Judo Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale sul primo giorno a Zagabria.

CALENDARIO EUROPEI JUDO 2024 OGGI

Giovedì 25 aprile

Ore 10.00 Eliminatorie 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M a Zagabria (Croazia)

Ore 17.00 Final Block 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M a Zagabria (Croazia)

AZZURRI IN GARA

Ore 10.00 Eliminatorie 48, 52, 57 kg F e 60, 66 kg M (Francesca Milani, Odette Giuffrida, Thauany David Capanni Dias; Andrea Carlino, Angelo Pantano, Matteo Piras ed Elios Manzi)

PROGRAMMA EUROPEI JUDO 2024: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD solo il Final Block dalle 17.00

Diretta streaming: RaiPlay (dalle 17.00) e Judo Tv

Diretta testuale: OA Sport