Calendario Europei canottaggio 2024 oggi: orari 25 aprile, tv, streaming, italiani in gara

Gli Europei 2024 di canottaggio e paracanottaggio scatteranno a Szeged, in Ungheria, oggi, giovedì 25 aprile: si partirà con le batterie e le preliminary race in sessione unica, dalle ore 10.05 alle ore 13.40 e l’Italia sarà subito grande protagonista.

Saranno in acqua quest’oggi, infatti, 13 delle 14 imbarcazioni azzurre in gara su 25 specialità in programma, con l’unica eccezione del quattro con PR3 misto, che farà il proprio esordio domani. Saranno 11 le imbarcazioni azzurre impegnate nelle batterie, mentre le due ammiraglie affronteranno le preliminary race.

Per questa prima giornata di gare, in cui sono calendarizzate soltanto le batterie e le preliminary race in sessione unica, la diretta tv non sarà prevista, così come non è in programma la diretta streaming, mentre sarà fruibile il commento audio in diretta su worldrowing.com.

CALENDARIO EUROPEI CANOTTAGGIO 2024

Giovedì 25 aprile – 10.05-13.40 Batterie e preliminary race canottaggio e paracanottaggio

10.05 Preliminary race singolo PR1 femminile

10.13 Batterie singolo PR1 maschile (10.13 Giacomo Perini)

10.29 Batterie doppio PR2 misto

10.45 Batterie due senza senior femminile (10.50 Laura Meriano, Kiri English-Hawke)

10.55 Batterie due senza senior maschile (10.55 Davide Comini, Giovanni Codato)

11.10 Batterie doppio senior femminile

11.20 Batterie doppio senior maschile (11.20 Luca Rambaldi, Matteo Sartori)

11.35 Preliminary race singolo pesi leggeri femminile

11.40 Batterie singolo pesi leggeri maschile (11.45 Niels Torre)

11.50 Preliminary race quattro senza senior femminile

11.55 Batterie quattro senza senior maschile (12.00 Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl)

12.15 Batterie singolo senior femminile

12.25 Batterie singolo senior maschile (12.25 Gennaro Di Mauro)

12.45 Batterie doppio pesi leggeri femminile (12.45 Valentina Rodini, Silvia Crosio)

12.55 Batterie doppio pesi leggeri maschile (12.55 Stefano Oppo, Gabriel Soares)

13.05 Batterie quattro di coppia senior femminile (13.10 Federica Cesarini, Stefania Gobbi, Stefania Buttignon, Clara Guerra)

13.15 Batterie quattro di coppia senior maschile (13.20 Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili)

13.27 Preliminary race otto maschile (13.27 Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Luca Vicino, Marco Vicino, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Leonardo Pietra Caprina, Vincenzo Abbagnale, Alessandra Faella timoniere)

13.32 Preliminary race otto femminile (13.32 Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi timoniere)

PROGRAMMA EUROPEI CANOTTAGGIO 2024:DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: non prevista, commento audio in diretta su worldrowing.com.