Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi: orari 27 aprile, tv, ordine di rotazione, italiani in gara

Oggi sabato 27 aprile va in scena la quarta giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Prosegue l’avventura a Rimini, dove si disputeranno le ultime finali di specialità. I migliori otto atleti si daranno battaglia per la conquista delle medaglie su volteggio, parallele pari e sbarra tra i seniores (ieri si erano sfidati tra corpo libero, cavallo con maniglie e anelli). Tra gli juniores, invece, spazio agli atti conclusivi su tutti gli attrezzi.

Si inizierà alle ore 10.00 con le gare riservate agli under 18 e si andrà avanti fino alle ore 12.40 circa. Alle ore 16.30 scatteranno invece le prove per i big, che termineranno attorno alle ore 19.00. L’Italia vuole sognare in grande con Mario Macchiati alle parallele pari e Yumin Abbadini alla sbarra tra i seniores. Tra gli juniores, invece, Tommaso Brugnami cercherà il colpaccio tra corpo libero, anelli, volteggio; Manuel Berettera ci proverà al quadrato e alla sbarra, dove ci sarà anche Diego Vazzola.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile oggi (sabato 27 aprile). Le finali seniores saranno trasmesse in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE OGGI

Sabato 27 aprile

10.00-12.40 Finali di Specialità juniores

16.30-19.00 Finali di Specialità seniores, seconda parte: volteggio, parallele pari, sbarra – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 per le finali seniores, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play per le finali seniores, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport per le finali seniores.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

FINALI JUNIORES

Corpo libero: Tommaso Brugnami, Manuel Berettera.

Anelli: Tommaso Brugnami.

Volteggio: Tommaso Brugnami.

Sbarra: Manuel Berettera, Diego Vazzola.

FINALI SENIORES

Parallele pari: Mario Macchiati.

Sbarra: Yumin Abbadini.