MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2024: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 27 aprile, ci attende una giornata piuttosto intensa a Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto appuntamento del Motomondiale 2024. Sul tracciato andaluso, dedicato alla memoria di Angel Nieto, assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo.

La classe regina sarà il faro. Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale) viene da un venerdì di sorrisi. Il miglior tempo ottenuto nelle pre-qualifiche ha forse il significato della luce in fondo al tunnel. Dopo aver faticato non poco a trovare la quadra con l’assetto nel corso delle prove libere, Pecco è riuscito a esprimere il suo potenziale, siglando il nuovo record della pista.

Un rendimento da confermare in un day-2 importante in cui si assegneranno i primi punti mondiali nella Sprint e nello stesso tempo si indirizzerà l’andamento del fine-settimana. Vedremo in che modo reagirà lo spagnolo Jorge Martin (Ducati Pramac), attuale leader del campionato e padrone di casa. Nello stesso tempo ci si aspetta la zampata dell’altro iberico Marc Marquez (Ducati Gresini), senza dimenticare Maverick Vinales sull’Aprilia, Pedro Acosta sulla GasGas ed Enea Bastianini sull’altra Rossa Factory.

Il sabato del GP di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2024, sarà trasmesso nella sua interezza in tv da Sky Sport Uno (201) e da Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista, invece, la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne, esclusiva di Sky Sport.

MOTOGP OGGI IN TV

Sabato 27 aprile

Ore 08.40-09.10, Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 09.25-09.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.10-10.40, MotoGP, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 10.50-11.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 11.15-11.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 12.50-13.05, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.15-13.30, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 13.45-14.00, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 14.10-14.25, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

Ore 15.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8

PROGRAMMA GP SPAGNA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 27 aprile

