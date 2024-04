Calendario Europei ginnastica artistica 2024 oggi: orari 25 aprile, tv, ordine di rotazione, italiani in gara

Oggi giovedì 25 aprile va in scena la seconda giornata di gare agli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile. Prosegue l’avventura a Rimini, dove si disputeranno le qualificazioni juniores: si inizierà alle ore 10.00 e si andrà avanti fino alle ore 20.20 circa. Al termine si assegnerà anche il titolo a squadre.

L’Italia è stata inserita nella seconda suddivisione, dunque scenderà in pedana alle ore 14.00. I giovani Moschettieri hanno tutte le carte in regola per ottenere un risultato degno di nota. La squadra sarà composta da Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Pietro Mazzola, Simone Speranza e Diego Vazzola.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming degli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile oggi (giovedì 25 aprile). Le qualificazioni non godranno di copertura televisiva, prevista la diretta streaming su gymtv.online.

CALENDARIO EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE OGGI

Giovedì 25 aprile

10.00-12.50 Qualificazioni juniores, prima suddivisione

14.00-16.50 Qualificazioni juniores, seconda suddivisione (con ITALIA)

17.30-20.20 Qualificazioni juniores, terza suddivisione

PROGRAMMA EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: gymtv.online, a pagamento.

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI GINNASTICA ARTISTICA

SQUADRA JUNIORES: Tommaso Brugnami, Manuel Berettera, Pietro Mazzola, Simone Speranza, Diego Vazzola.