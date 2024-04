Canottaggio, Europei 2024: gli equipaggi dell’Italia e perché l’Italia non farà il Preolimpico continentale

Da giovedì 25 a domenica 28 aprile si terranno a Szeged (Ungheria) gli Europei senior e la Qualificazione olimpica e paralimpica su base europea di canottaggio: l’Italia prenderà parte soltanto alla rassegna continentale, in quanto il Preolimpico è riservato ai Paesi che hanno qualificato al massimo un’imbarcazione nel canottaggio e che non hanno qualificato imbarcazioni nel paracanottaggio agli scorsi Mondiali.

Agli Europei l’Italia prenderà parte a 14 delle 25 gare previste, delle quali 11 in specialità olimpiche, 1 in specialità non olimpiche e 2 in specialità paralimpiche. Nel comparto maschile è confermato l’equipaggio del quattro senza, al successo in Coppa del Mondo con Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl, mentre sul singolo ci sarà Gennaro Di Mauro.

Nel settore femminile è confermata in toto la composizione dell’otto vittorioso a Varese, mentre il doppio pesi leggeri sarà composto da Valentina Rodini e Silvia Crosio, con Federica Cesarini dirottata sul quattro di coppia con Stefania Gobbi, Stefania Buttignon e Clara Guerra. Nel paracanottaggio sarà presente il quattro con PR3 misto azzurro, che dopo l’Europeo punterà alla qualificazione paralimpica.

GLI EQUIPAGGI DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI SZEGED

SPECIALITA’ OLIMPICHE

DUE SENZA FEMMINILE Laura Meriano (Carabinieri/SC Garda Salò), Kiri English-Hawke (Fiamme Oro)

QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Stefania Buttignon (Fiamme Oro/SC Timavo), Clara Guerra (Fiamme Gialle)

OTTO FEMMINILE Giorgia Pelacchi (Fiamme Rosse), Linda De Filippis (SC Gavirate), Alice Gnatta (Fiamme Gialle/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri), Alice Codato (SC Gavirate), Silvia Terrazzi (SC Arno), Elisa Mondelli (Fiamme Gialle/SC Moltrasio), Veronica Bumbaca (Fiamme Oro/CUS Torino), Emanuele Capponi (Fiamme Gialle)-timoniere

DOPPIO PESI LEGGERI FEMMINILE Valentina Rodini (Fiamme Gialle), Silvia Crosio (SC Amici del Fiume)

SINGOLO MASCHILE Gennaro Di Mauro (CC Aniene)

DUE SENZA MASCHILE Davide Comini (Fiamme Oro), Giovanni Codato (Fiamme Oro/SC Gavirate)

DOPPIO MASCHILE Luca Rambaldi, Matteo Sartori (Fiamme Gialle)

QUATTRO SENZA MASCHILE Matteo Lodo (Fiamme Gialle), Giovanni Abagnale (Marina Militare), Giuseppe Vicino (Fiamme Oro), Nicholas Kohl (SC Gavirate)

QUATTRO DI COPPIA MASCHILE Nicolò Carucci (Fiamme Oro/SC Gavirate), Andrea Panizza, Luca Chiumento, Giacomo Gentili (Fiamme Gialle)

OTTO MASCHILE Matteo Della Valle (Fiamme Oro/SC Moltrasio), Jacopo Frigerio (Fiamme Gialle/SC Lario), Luca Vicino, Marco Vicino (CRV Italia), Emanuele Gaetani Liseo (Marina Militare/SC Telimar), Salvatore Monfrecola (Marina Militare), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle), Vincenzo Abbagnale (Marina Militare), Alessandra Faella (CUS Torino)-timoniere

DOPPIO PESI LEGGERI MASCHILE Stefano Oppo (Carabinieri), Gabriel Soares (Marina Militare)

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

SINGOLO PESI LEGGERI MASCHILE Niels Torre (Carabinieri/SC Viareggio)

SPECIALITA’ PARALIMPICHE

SINGOLO PR1 MASCHILE Giacomo Perini (CC Aniene)

QUATTRO CON PR3 MISTO Greta Elizabeth Muti (SC Olona), Tommaso Schettino (CC Aniene), Marco Frank (VVF Ravalico), Carolina Foresti (RYCC Savoia), Enrico D’Aniello (Fiamme Oro)-timoniere